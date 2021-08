JO Tokyo 2020 - Football : le Brésil vainqueur du Mexique et qualifié pour la finale

Football : Les Brésiliens en finale aux tirs au but aux dépens des Mexicains - JO Tokyo 2020 -... Le Brésil, sacré chez lui en 2016, s'est qualifié mardi pour la finale du tournoi de football messieurs des Jeux de Tokyo, à l'issue des tirs au but (0-0, 4 tab à 1) face au Mexique, à Kashima. Les Brésiliens tenteront samedi de remporter le deuxième titre olympique de leur histoire face au Japon ou à l'Espagne, opposés dans l'autre demi-finale à Saitama. Les Mexicains joueront le bronze vendredi contre le perdant de ce match. Dans ce duel alléchant sur le papier entre les deux derniers champions olympiques, l'ouverture du score n'est jamais arrivée et les deux équipes ont dû recourir aux tirs au but. Une séance lors de laquelle les Mexicains Vasquez et Aguirre n'ont pas converti leurs tentatives contre un sans-faute de Dani Alves et ses coéquipiers face au gardien Guillermo Ochoa.