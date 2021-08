JO Tokyo 2020 – Football : Le Brésil face à l’Espagne, qui remportera la prestigieuse finale ? (direct vidéo 13h30)

Au lendemain de la finale féminine, les amateurs de football en auront à nouveau pour leur argent. Au programme, la finale masculine entre le Brésil et l’Espagne. Des Brésiliens, tenants du titre après leur triomphe à domicile à Rio en 2016 et qui auront donc à cœur de réaliser un beau doublé pour imiter le rival honni, l’Argentine, lauréate en 2004 puis en 2008.

On notera que la marche vers la finale de la Seleçao n’a pas été un long fleuve tranquille, loin de la même. En quarts, les Brésiliens sont passés par le chas de l’aiguille pour difficilement évincer l’Egypte grâce à un but de Cunha avant la mi-temps. En demi, ils n’ont jamais trouvé l’ouverture face au Mexique et n’ont dû leur salut qu’à une intense séance de tirs au but (4-1).

Côté espagnol, la ruée vers la finale a également été semée d’embûches, la Roja ayant eu besoin de prolongations pour finalement prendre le dessus sur la Côte d’Ivoire (5-2 a.p) avant de souffrir contre les locaux japonais (1-0, a.p). Malgré ces difficultés pour se qualifier, les Espagnols voudront prendre le dessus sur le Brésil pour remporter leur premier tournoi olympique depuis 1992.

Quelle équipe parviendra à prendre le dessus ? La réponse dès 13h30.