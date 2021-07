JO Tokyo 2020 football : La France écrasée par le Japon dit au revoir au tournoi olympique (0-4)

La France écrasée par le Japon dit au revoir au tournoi olympique (0-4) - JO Tokyo 2020... L’équipe de France de football dit au revoir aux Jeux Olympiques. Après avoir réalisé un petit miracle lors de la rencontre précédente contre l’Afrique du Sud (4-3), les Français n’ont vraiment pas fait le poids face au Japon. Ils se sont inclinés sur le score sans appel de 3-0 avec des buts inscrits par Kubo (27'), Sakai (34'), Miyoshi (70') et Maeda (91'). Les Bleus ont terminé la rencontre à dix à la suite de l’exclusion directe de Kolo Muani. Un tournoi à oublier définitivement pour les Français. Entamé par une large défaite face au Mexique (4-1) et un thriller contre l’Afrique du Sud, ce tournoi se conclut par une nouvelle défaite douloureuse. Ils terminent en troisième position de leur groupe. Le Japon et le Mexique continuent leur route.