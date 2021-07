6e du concours général Nina Derwael sait sur quoi elle doit travailler avant la finale aux barres... Tout sourire, Nina Derwael avait le moral après sa 6e place en finale du concours général de gymnastique des JO de Tokyo 2020. Moins performante qu'en qualifications, la gymnaste belge était globalement satisfaite de son résultat et estime qu'elle aurait difficilement pu faire mieux. "Je peux être très contente et très fière de moi. J'ai tout donné et je n'ai pas de regrets, c'est le plus important. C'était la dernière fois que je pouvais faire les 4 agrès et j'ai bien réussi", a déclaré Derwael au micro de Christophe Reculez. "Il y a quand même un bon point de différence avec le podium et c'est normal. Je n'ai pas une note de départ très haute au saut et au sol. Je savais que pour faire un top-3, il fallait que des filles devant moi tombent ou fassent des erreurs." Le focus de Derwael est désormais placé sur la finale des barres asymétrique où elle visera la médaille d'or dimanche. Ce jeudi lors de la finale du concours général, elle a obtenu une note de 15.266. Une excellente note mais moins bonne que celle récoltée en qualifications (15.366) et en finale par équipes (15.400). "J'ai encore bien réussi mon exercice. Cela donne de l'envie et de la confiance pour dimanche. On a encore deux jours pour se concentrer sur les détails qui seront utiles pour la finale. Ce qui me manquait aujourd'hui, c'était surtout l'amplitude. Tout était un peu plus bas et il y avait des petites fautes en plus. Je sais sur quoi je dois travailler. J'ai vraiment hâte d'être dimanche."