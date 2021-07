JO Tokyo 2020 : Fin du rêve olympique pour Alison Van Uytvanck, sèchement battue par Garbine Muguruza

Fin du rêve olympique pour Alison Van Uytvanck. Dernière belge en lice et qualifiée pour les 8e de finale après un petit exploit contre Petra Kvitova, elle a été balayée par une très solide Garbine Muguruza. Très mal rentrée dans sa partie (0-3), Van Uytvanck n'est jamais parvenue à renverser cette rencontre, malgré une longue interruption pour cause de pluie et un superbe come-back dans le premier set.

La Belge avait en effet réussi à débreaker la 9e mondiale pour revenir à la hauteur de l'Espagnole dans la première manche (4-4), mais elle a finalement flanché au pire des moments pour concéder sa mise en jeu à 5-4. Le premier set en poche, Muguruza a fait cavalier seul dans le second set pour finalement s'imposer plutôt facilement (6-4, 6-1).