JO Tokyo 2020 : fin de course cruelle pour De Ketele et Ghys, 4es du 'Madison'

De Ketele après la 4e place en 'Madison' : "On a montré qu'on était une des meilleures équipes... La réaction de Kenny De Ketele après la 4e place en 'Madison': "On était venu pour une médaille. On a montré qu'on était une des meilleures équipes du monde. On a fait une bonne course mais on a eu un peu de malchance. On avait gardé des réserves pour la fin et on a tout donné. La plupart des pays en lice pour les médailles étaient en difficulté... Malgré que c'est encore une 4e place, on a toutes les raisons d'être fier. Même si maintenant, c'est la déception." "Ce sont les premiers Jeux de Robbe. J'espère de tout cœur qu'il va revenir. J'espère qu'il aura la chance de prendre une médaille. Il le mériterait ce petit mec!"