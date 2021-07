Pour sa cinquième finale olympique consécutive, Federica Pellegrini n’a pas fait le poids face à la nouvelle génération. Cette nuit, une page s’est tournée pour la championne du monde du 200 mètres. Pour sa dernière course olympique sur cette distance, elle termine septième. Un résultat qui pourrait être décevant pour clôturer une carrière mais Pellegrini ne l’envisage pas comme cela : " Je suis très heureuse. En fait, c’est la finale la plus tranquille que j’aie jamais nagée. Ce matin, en me levant, j’étais vraiment sereine. Je suis heureuse de mon parcours et de le terminer de cette façon. On a tellement travaillé ces derniers mois pour vivre ça que je ne peux avoir aucun regret, je sais que je ne pouvais pas faire mieux que ça. Voilà pourquoi je ne veux pas pleurer. Je pars en paix après avoir vécu tant de moments incroyables. C’était un beau voyage que j’ai aimé du début à la fin."

A 32 ans, la Divine participe à ses derniers Jeux Olympiques. Durant toute sa carrière, la nageuse italienne aura fait vibrer toute l’Italie. Record du monde, titre olympique, mondial et européen, Pellegrini a raflé tout sur son passage. Elle réalise même un nouveau record à Tokyo en étant la première nageuse a participé à 5 finales olympiques consécutives. Malgré les années qui ont défilé, l’Italienne a toujours concouru à un grand niveau. Des performances qui ne surprennent pas Yoris Grandjean, notre consultant natation durant les JO 2020 à Tokyo : " C’est vraiment une nageuse incroyable. Elle a géré sa carrière parfaitement. Il y a eu des moments où elle s’est retirée un peu de la natation en prenant une ou deux années sabbatiques. Cette gestion lui a sans doute permis de continuer la natation à haut niveau jusqu’à ses 32 ans. Elle a changé de coach pour un peu changer de technique d’entraînement. Tous ces éléments mis ensemble lui ont permis sans doute de tenir aussi longtemps."

Finale du 200 mètres féminin: Ariarne Titmus rafle sa deuxième médaille d'or - 28/07/2021 Pour sa cinquième finale olympique consécutive, Federica Pellegrini n’a pas fait le poids face à la nouvelle génération. Cette nuit, une page s’est tournée pour la championne du monde du 200 mètres. Pour sa dernière course olympique sur cette distance, elle termine septième.

Une gestion parfaite de ses compétitions

Avec le temps, Pellegrini s’est aussi adaptée et nage dès lors différemment. Réaliser une grosse performance en série n’est pas vraiment son objectif. Elle profite plutôt de chaque course pour monter petit à petit son niveau et être prête au moment le plus important : la finale. "Lors de ces Jeux Olympiques, elle est passée un peu tout juste à chaque fois mais c’est vraiment sa façon de faire. Au fil de la compétition, elle augmente son niveau et monte d’un cran. Elle prend des repères. En finale, elle crée souvent la surprise. Plus la compétition avance, plus elle est performante."

La Divine cède sa couronne

La succession de Federica Pellegrini semble déjà bien assurée avec Katie Ledecky et Ariarne Titmus. Lors des championnats du monde de 2019, elle a cependant fait honneur à son surnom en empochant à la surprise générale le titre mondial devant ces deux phénomènes de la natation. Après ce titre, la nageuse italienne espérait rapidement enchaîner avec les Jeux de Tokyo pour ainsi mettre un point final à sa carrière. La crise sanitaire est passée par là et a contraint la Divine a prolongé d’un an. Contrairement à ses adversaires, le report des JO lui a été préjudiciable. "Cette année, elle a eu de mal à réitérer des grosses performances en termes de chrono sur les compétitions de préparation. Quand on arrive à la fin de sa carrière, mentalement c’est vraiment très compliqué de continuer à se motiver, rester concentré et être super motivé. La conjoncture actuelle à cause du covid n’a rien arrangé. Elle reste cependant une grande championne", poursuit notre consultant. Cette septième aux Jeux de Tokyo sera la dernière ligne dans le palmarès extraordinaire de cette championne. "Ma décision est définitive. Je vais avoir 33 ans et je pense que c’est le bon moment. Et terminer sur une finale olympique, c’est l’idéal. Quand j’ai touché le mur, je me suis juste dit que c’était fini. J’ai accepté que la première partie de ma vie allait s’arrêter."

Yoris Grandjean : "Quand on ne l’attend pas dans une finale Pellegrini est une vrai guerrière. "... Pour sa cinquième finale olympique consécutive, Federica Pellegrini n’a pas fait le poids face à la nouvelle génération. Cette nuit, une page s’est tournée pour la championne du monde du 200 mètres. Pour sa dernière course olympique sur cette distance, elle termine septième.