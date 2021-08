Les séries du 400m masculin des JO de Tokyo 2020 n’auront pas uniquement été marquées par les qualifications, côté belge, de Jonathan Sacoor et de Kevin Borlée pour les demi-finales. Lors de la 4e et de la 5e série du 400m, deux athlètes se sont illustrés pour leur mauvaise volonté : le Kényan Emmanuel Kipkurui Korir et le Polonais Karol Zalewski.

Le Kenyan s’est tout simplement saboté dans la 4e série en réalisant un faux départ volontaire. Déjà en action samedi lors des séries du 800m, Korir a préféré se faire disqualifier pour se préserver en vue des demi-finales du 800 qu’il est censé disputer dans la soirée tokyoïte. Inscrit au 400m, le Kényan était obligé de se présenter au départ sans quoi il n’aurait pas pu prendre part au 800m.

Kipkurui Korir n’est pas le seul athlète à avoir fait une entorse au fameux esprit olympique. Quelques minutes après lui, son collègue Karol Zalewski l’a imité de manière moins flagrante. Médaillé d’or du relais 4x400m mixte samedi, le Polonais a couru sur une centaine de mètres avant de se relever dans la ligne droite et d’interrompre sa course. Une manière de se préserver pour le relais 4x400m masculin, autre objectif majeur pour la Pologne.