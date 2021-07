JO Tokyo 2020 - Escrime : quelles différences entre le sabre, l’épée et le fleuret ?

L’escrime est un sport de combat. Le but ? Toucher son adversaire avec une arme blanche sans être touché. Le premier arrivé à 15 points remporte la partie. L’escrime se joue en individuel ou en équipe. Ce sport peut se pratiquer avec trois types d’armes : le fleuret, le sabre et l’épée. Si les différences ne sautent pas aux yeux, elles existent bel et bien. Ces armes se distinguent par leur poids et la forme du bout de la lame. Mais, elles changent aussi les règles du jeu. Explications.