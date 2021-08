Respectivement 7e, 11e et 13e des qualifications Grégory Wathelet (Nevados S), Jérôme Guery (Quel Homme de Hus) et Niels Bruynseels (Delux van T&L) ont obtenu leur ticket pour la finale du concours individuel de Jumping aux JO de Tokyo 2020. Une finale qui a lieu ce mercredi sur le coup de midi (heures belges) et que nous vous proposons de suivre en direct vidéo sur nos plateformes.

La finale rassemblera les 30 meilleurs couples qui s'étaient distingués lors des qualifications. Le concours par équipe, où la Belgique a de belles chances de médaille, aura lieu vendredi. Pour rappel, la dernière médaille olympique belge en jumping date de 1976.