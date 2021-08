JO Tokyo 2020 – Équitation : Jérôme Guéry, "Ça va être plus qu’une petite fête ce soir !"

Les cavaliers belges ont décroché une magnifique médaille de bronze en jumping par équipes ce samedi aux Jeux Olympiques de Tokyo. Nos trois héros du jour Jérôme Guéry, Grégory Wathelet et Pieter Devos se sont présentés au micro de notre envoyé spécial Quentin Weckuysen après leur performance.

"C’est un rêve d’enfant d’être ici avec une médaille. C’est quelque chose de très fort… on a travaillé toute une vie pour cette médaille", dit Jérôme Guéry, très ému.

"Je suis super fier", continue Pieter Devos qui ne manque pas de souligner la belle prestation des chevaux. "On a écrit l’histoire tous ensemble. Les chevaux ont donné tout ce qu’ils pouvaient aujourd’hui. C’était magnifique… on a gagné tellement de choses mais il nous manquait cette médaille olympique, c’est la cerise sur le gâteau", explique-t-il.

Avant que le natif de Namur Jérôme Guéry ne conclue de la plus belle des manières : "C’était un rêve mais on a travaillé pour avoir cette médaille, on la mérite. C’était notre objectif et on l’a fait. Moi qui adore faire la fête, ça va être plus qu’une petite fête ce soir !"