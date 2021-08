La Belgique a décroché une nouvelle médaille lors de la finale du jumping par équipes. Au bout du suspense, nos cavaliers ont décroché la breloque tant attendue. Gregory Wathelet est venu à notre micro pour évoquer la prestation du trio belge qui repart de Tokyo couvert de bronze.

Le natif de Huy est d’abord revenu sur sa propre performance, marquée par huit points de pénalité. "Je suis un peu dans un entre-deux car je suis déçu de ma dernière ligne qui nous coûte le barrage pour l’or. Tout le monde faisait des fautes, on aurait regretté si on avait fini quatrièmes. Tout le monde est content désormais. On vient de faire quelque chose d’historique."

Malgré la déception concernant sa performance personnelle, il reste très heureux du résultat final. "Dans cinq minutes, on va savourer, on attendait cela depuis 44 ans. Il y avait beaucoup de pression aujourd’hui, le parcours était très difficile mais l’équipe a été forte. Cela fait longtemps qu’on dit qu’il faut ramener quelque chose d’un grand championnat. Tout un pays va être content et fier de ses cavaliers. C’est une victoire collective avec plein de gens derrière et tout un staff, la victoire ne se résume pas aux trois cavaliers."