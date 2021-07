JO Tokyo 2020 : Entrée en lice de Charline Van Snick en judo (direct vidéo à partir de 4h)

Charline Van Snick s'apprête à disputer ses 3e Jeux Olympiques consécutifs. Et si elle était parvenue à arracher une médaille de bronze lors de son baptême du feu olympique à Londres, elle avait déchanté à Rio quatre ans plus tard, éliminée au 2e tour.

A 30 ans et armée d'un solide bagage d'expérience accumulé au fil des ans, la Belge veut donc redorer son blason et oublier sa mésaventure brésilienne. Et alors qu'elle concourrait auparavant dans la catégorie des -48kg, elle disputera son combat initial dans la catégorie -52 kilos face à la modeste Canadienne de 27 ans, Ecaterina Guică. Une adversaire que Van Snick connaît bien puisqu'elle l'avait battue en 2019.

En cas de victoire, la Belge affronterait plus que probablement la redoutable Gili Cohen. Pas une mince affaire. Mais encore faut-il franchir l'écueuil Guica avant. Début du combat aux alentours de 4h.