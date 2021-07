Enorme surprise dans la course en ligne féminine de cyclisme sur route des JO de Tokyo 2020. L’Autrichienne Anna Kiesenhofer a en effet profité du laxisme du peloton pour mener à bien son échappée et se parer d’or au nez et à la barbe des grandes favorites de la veille.

Kiesenhofer – qui ne comptait que 5 victoires dans sa carrière dont 4 aux championnats autrichiens – a décidé de tenter sa chance dans l’échappée matinale du jour. Deux autres cyclistes étaient en sa compagnie, la Polonaise Anna Plichta et l’Israélienne Omer Shapira. Le trio a compté plus de 10 minutes d’avance sur un peloton trop indécis pour prendre en charge la poursuite. A 60 km de l’arrivée, les Néerlandaises – grandes favorites – ont enfin bougé avec une attaque d’Annemiek van Vleuten. Les ascensions de la Doushi Road et du Kagosaka Pass n’ont toutefois pas suffi aux favorites pour faire fondre l’écart.

Plus forte que ses compagnes de route, Kiesenhofer s’est envolée en solitaire à 40 km du but. Avec une avance de 5 minutes sur le peloton, l’Autrichienne pouvait compter sur un très bon matelas pour résister jusqu’à l’arrivée.

C’est ce qu’elle fera en franchissant la ligne avec une émotion palpable. Derrière elle, Pichta et Shapira ont fini par craquer à 5 km du but alors que les attaques se sont multipliées dans le peloton pour aller chercher les deux dernières places sur le podium. Van Vleuten a finalement pris le meilleur sur ses adversaires dans les derniers kilomètres pour s’emparer de la médaille d’argent. Une grosse désillusion pour la Néerlandaise... qui pensait avoir décroché l'or olympique. Elle s'en rendra compte seulement de longues secondes après avoir franchi la ligne d'arrivée.

L’Italienne Elise Longo Borghini a pris quant à elle la 3e place, juste devant la Belge Lotte Kopecky, 4e après avoir résisté aux deux ascensions répertoriées du jour.