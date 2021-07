En série, Weyant a impressionné en réalisant un temps de 4:33.55. Pour Yoris Grandjean , notre consultant natation durant les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo, l’Américaine n’avait pas encore démontré tous son potentiel : "Elle contrôle sa course. Elle a encore un gros potentiel pour les derniers 100 mètres. On voit que c’est une spécialiste du 200 mètres crawl. Elle a encore quelques secondes sous le pied." Une analyse qui s’est confirmée lors de cette finale avec cette deuxième place.

La nageuse de Sarasota participe pour la première fois à une grande compétition. Lors des essais olympiques américains à Omaha, la nageuse a fait sensation en décrochant le meilleur temps de l’année. Elle se qualifie par la même occasion pour les Jeux Olympiques, un rêve pour elle : "Toucher le mur lors des essais olympiques et réaliser que j’étais devenu une olympienne. Les 50 derniers mètres de la course étaient tout ce qui me trottait dans l’esprit, alors toucher le mur et entendre mon nom annoncé comme olympienne a été l’expérience la plus surréaliste de tous les temps" confiait-elle à SRQ, le journal de sa ville.

Une première expérience qui a commencé de la meilleure des façons avec une première place. "Elle est bien en place malgré son jeune âge. Elle n’a pas paniqué contrairement à certains jeunes qui sont pétrifiés lors de leur premier Jeux. Durant les séries, elle a maîtrisé son sujet sans terminer à l’arrache" explique Yoris Grandjean.