JO Tokyo 2020 : Emma Meesseman dans le cinq majeur du tournoi de basket, l’Américaine Breanna Stewart MVP

Emma Meesseman figure dans le cinq du tournoi de basket féminin des Jeux Olympiques de Tokyo a annoncé la FIBA, la fédération internationale de basket, dimanche. L’Américaine Breanna Stewart a été désignée MVP, meilleure joueuse.

L’intérieure flandrienne, 28 ans, déjà dans le cinq de l’Euro en juin dernier où la Belgique avait pris la 3e place, a terminé meilleure marqueuse du tournoi avec 104 points inscrits en quatre matches. Elle dispose aussi de la meilleure moyenne avec 26,8 points. Emma Meesseman est en outre la 2e meilleure rebondeuse avec 10,5 rebonds de moyenne derrière la Sud-Coréenne Ji-Su Park (10.7), et la meilleure aux interceptions (3.5 par match).

Les cinq meilleures joueuses du tournoi olympique 2021 sont, outre Emma Meesseman, la Japonaise Rui Machida (meilleure passeuse devant Julie Allemand, 2e au classement des passes décisives), la Française Sandrine Gruda, les Américaines A’ja Wilson et Breanna Stewart.

Breanna Stewart, 26 ans, a mené l’équipe américaine à une 7e médaille d’or d’affilée et un 9e titre olympique en inscrivant notamment 14 points et en prenant 14 rebonds en finale face au Japon (90-75) dimanche pour terminer avec une moyenne de 15 points, 10 rebonds et 4,7 assists par rencontre.

Il y a un an et demi, Breanna Stewart s’était rompu le tendon d’Achille. Depuis son retour en compétition, elle a remporté l’Euroligue avec Ekaterinbourg et Emma Meesseman, le titre de championne WNBA avec Seattle Storm et le titre olympique avec les USA, ayant été élue à chaque fois MVP, meilleure joueuse.