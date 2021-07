JO Tokyo 2020 : Elise Mertens, auréolée de son succès londonien, ravie d’être membre du Team... Même sous son masque, mesures sanitaires anti-Covid japonaises obligent, on perçoit la joie et la fierté d’Elise Mertens d’être présente à Tokyo. A 25 ans, la Limbourgeoise va découvrir les Jeux Olympiques le moral au zénith. "C’est toujours spécial de pouvoir représenter son pays. Je suis très heureuse d’être ici en équipe, un peu comme à la Fed Cup. Le tennis est un sport très individuel en général". Il est vrai que l’esprit d’équipe Elise Mertens le développe tout au long de l’année en jouant le double dames. Avec une réussite évidente. Deux titres du Grand Chelem en 2021 : en Australie et à Wimbledon, le 10 juillet, avec deux partenaires différentes Sabalenka et Hsieh, en témoignent.