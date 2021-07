JO Tokyo 2020, dressage : pas de finale par équipes ni individuelle pour la Belgique

La Belgique a manqué de peu une place en finale du concours par équipes de dressage (Grand Prix Special), dimanche, aux Jeux Olympiques de Tokyo. Larissa Pauluis, Laurence Roos et Domien Michiels ont terminé dixième des qualifications, alors que les huit premiers accèdent à la finale. Paulius (sur Flambeau), Roos (sur Fil Rouge) et Michiels (Intermezzo) ont totalisé 6.702,5 points point en cumulant leur score des qualifications individuelles.

Laurence Roos, sur Fil Rouge, n'a pas réussi à se qualifier non plus pour la finale individuel. Roos et Fil Rouge ont obtenu un score de 70,699 lors du Grand Prix, terminant quatrième du groupe D. Les deux meilleurs couples de chacun des six groupes ainsi que les six couples ayant ensuite les meilleurs scores, se retrouvent en finale individuelle.

Samedi, Larissa Pauluis, sur Flambeau, avait été éliminée en terminant huitième du groupe C. Domien Michiels, sur Intermezzo, n'a pas non plus réussi à se qualifier pour la finale du dressage. Michiels et Intermezo ont obtenu un score de 70,202 dans le groupe E du Grand Prix, insuffisant pour passer au stade suivant.