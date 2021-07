JO Tokyo 2020, dressage : Laurence Roos loupe la finale, Domien Michiels aussi

Domien Michiels éliminé en individuel dressage - JO Tokyo 2020 - Equitation - 25/07/2021 Domien Michiels, sur Intermezzo, n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du dressage (Grand Prix Freestyle), dimanche, aux Jeux Olympiques de Tokyo. Michiels et Intermezo ont obtenu un score de 70,202 dans le groupe E du Grand Prix, insuffisant pour terminer dans les deux premiers de leur groupe et dans les six paires restantes. Les deux meilleurs couples de chacun des six groupes ainsi que les six couples ayant ensuite les meilleurs scores avancent en effet en finale individuelle. Samedi, Larissa Pauluis, sur Flambeau, avait terminé huitième du groupe C avec un score de 67,251. Dimanche, Laurence Roos, sur Fil Rouge, a pris la quatrième place du groupe D avec 70,699. La Belgique termine ainsi avec un total de 6.702,5 points en cumulant les résultats des trois cavaliers. Les huit meilleures nations disputeront la finale