Entrée en matière difficile pour notre compatriote Larissa Pauluis. Sous une drache "typiquement belge", la cavalière a quelque peu raté ses débuts en dressage. La faute, probablement, à ces conditions difficiles, à l'inexpérience de la Belge, et à un cheval "Flambeau", lui-aussi parfait novice à ce niveau-là et donc visiblement chamboulé : "Dès qu'il y a de la pluie, c'est toujours pour moi" rigolait-elle au micro de Kevin Paepen, tentant malgré tout de garder le sourire.

"J'étais très impressionnée. Le test a été assez compliqué parce mon cheval était assez tendu. Il n'a pas d'expérience en concours, il n'a commencé les Grand-Prix qu'en mars et il se retrouve aux Jeux aujourd'hui. Donc on peut comprendre que ce soit assez difficile, dans un stade aussi grand, il est encore assez émotif. Je pense qu'il lui faudra encore minimum un an pour être prêt" confiait Pauluis, confirmant au passage que son ambition personnelle est déjà dirigée vers les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

A noter que cette contre-performance personnelle de Pauluis pourrait être rédhibitoire pour l'ensemble du trio belge Pauluis - Michiels et Roos, puisque les points acquis lors de chaque "test" comptent et pour le classement individuel et pour le classement par équipes en dressage, l'épreuve reine de l'équitation. Au total des trois prestations, il faudrait idéalement faire partie des huit meilleures équipes pour se qualifier pour ce second tour, baptisé "Grand-Prix Spécial".

On rappelle qu'en dressage, les chevaux doivent franchir une quinzaine d'obstacles dans une sorte d'épreuve de gymnastique équestre" et sont évalués, par un panel de juges sur l'énergie produite, leur élasticité, le rythme et l'éxécution finale de l'exercice.