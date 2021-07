Judokates épuisées, Golden score interminable : combat exceptionnel en judo - Jeux Olympiques -... Chizuru Arai et Madina Taimazova nous ont offert un magnifique combat de judo en demi-finale de la catégorie des -70kg ce mercredi. Au terme d’un Golden Score interminable, la Japonaise s’est imposée par ippon. Les quatre minutes (durée d’un combat) n’ont pas suffi à départager les deux athlètes : la double championne du monde japonaise et la Russe se dirigent donc vers le Golden Score. Le premier qui prend Shido ou qui marque un avantage gagne. Mais personne n’arrive à prendre le dessus. Arai tente le tout pour le tout, en vain, la Russe refusant de se laisser faire. 12 minutes 41 plus tard, la Japonaise parvient à faire tomber son adversaire : ippon ! Au bout d’un combat exceptionnel, les deux combattantes quittent le tatami exténuées. La Russe Madina Taimazova, prise de crampes, s’en va ensuite vers les vestiaires, aidée par son entraîneur. En finale, Chizuru Arai affrontera l’Autrichienne Michaella Poleres. A voir si la judokate parviendra à se remettre de ce combat épuisant.