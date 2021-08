JO Tokyo 2020 , dernière nuit : une 7e médaille belge avec Abdi, la poisse de Kopecky, les USA passent devant la Chine : ce que vous avez manqué de la nuit

La chute de Lotte Kopecky, contrainte à l'abandon sur l'Omnium - JO Tokyo 2020 - Cyclisme sur... Lotte Kopecky a abandonné l'Omnium lors de la course au tempo, deuxième des quatre épreuves, en cyclisme sur piste aux JO de Tokyo dimanche. Victime d'une chute dans le scratch, qu'elle a terminé à la 13e place, quelques minutes plus tôt, Kopecky a dû rapidement jeter l'éponge dans la course au tempo en abandonnant, en pleurs, au bout des premiers tours. L'Anversoise avait déjà chuté à deux reprises lors du Madison dames avec Jolien D'hoore vendredi et doit encaisser une nouvelle désillusion après sa 4e place sur l'épreuve sur route en ligne en début de JO.