JO Tokyo 2020 : Denayer honoré de porter le drapeau, "si on joue notre hockey, on peut battre tout le monde"

Alors que les Reds Lions affrontent les Pays-Bas samedi pour leur premier match aux Jeux Olympiques, Felix Denayer a livré ses premières impressions. Samedi matin à 4h40 heure belge, les Reds Lions entament le tournoi de hockey des JO. Un match qui est déjà important pour la suite de la compétition. L'équipe de Shane McLeod est prête. "On a eu une bonne préparation. On a pu s'acclimaté et on a eu deux matches d'entrainement et on est prêt", nous explique Félix Denayer. Et d'ajouter sur les conditions climatiques de Tokyo, où la chaleur est présente : "Ce sont des conditions pas faciles, mais on a l'impression d'être bien préparé. On aime bien, il fait bien chaud et c'est le cas pour tout le monde. Si on arrive à mieux gérer tout ça, on voit ça plutôt comme un avantage."

Au-delà des conditions qui seront les mêmes pour tout le monde, les Reds Lions auront fort à faire lors du premier match face aux Pays-Bas. Une belle affiche qui ne devra pas être prise à la légère.

"On se connaît bien, c’est un derby. On a hâte de jouer ce premier match. Comme ça, on verra directement où on en est. C’est important de ne pas trop vite se focaliser sur le résultat, on doit évoluer dans ce tournoi. Mais on voudrait bien commencer par trois points. On se focalise sur notre jeu et on verra étape par étape."

De toute façon, Félix Denayer et les Reds Lions veulent grandir dans ce tournoi, même si l’objectif est d’aller chercher la médaille d’or.

"On ne compte pas pour l’instant. On veut jouer match par match pour grandir dans le tournoi et jouer notre meilleur hockey à partir des quarts de finale. On est assez confiant que si on joue notre hockey, on peut battre tout le monde. Après, bien sûr on rêve de l’or. On a eu l’argent il y a cinq ans. Chaque jour on a essayé de gagner 1% et on y est maintenant. C’est un rêve mais on a encore beaucoup de boulot."

Avant la rencontre de samedi, Félix Denayer aura la chance d’être l’un des deux porte-drapeaux en compagnie de Nafi Thiam lors de la cérémonie d’ouverture. Une chance pour le hockeyeur, malgré le peu de laps de temps entre cette cérémonie et la rencontre face aux Pays-Bas.

"C’est une énorme fierté. Je suis un peu surpris, c’est un énorme honneur. Je suis fier de pouvoir représenter le groupe. J’ai été félicité par toute l’équipe dès que la nouvelle est tombée. Je vais avoir l’impression de marcher avec toute l’équipe car tout le monde ne sera pas là à cause du match. Mais tout a été réglé pour que ce ne soit pas trop compliqué pour pouvoir être en forme le lendemain. J’espère profiter du moment, il va me donner de l’énergie", conclu Denayer.