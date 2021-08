JO Tokyo 2020 – décathlon : Van der Plaetsen se claque à la longueur et quitte le concours en chaise roulante

Athlétisme : Thomas Van der Plaetsen proche de son record personnel sur 100 mètres pour débuter... Thomas Van der Plaetsen a parfaitement bien entamé son décathlon, mercredi aux Jeux Olympiques. L'athlète belge a signé le chrono de 11.05 sur le 100 mètres, terminant à un centième de son record personnel. Avec un total de 850 points, il occupe la 17e position après cette première des dix épreuves.Le Gantois de 30 ans n'avait plus été aussi vite sur l'hectomètre depuis le 31 mai 2014. Il était dans la première série, remportée par le Grenadien Victor Lindon (10.67), devant le Français Kevin Mayer (10.68), vice-champion olympique, champion du monde 2017 et détenteur du record du monde. Le Canadien Damian Warner, concurrent de Mayer pour le sacre olympique, a signé le temps de 10.12, égalant le meilleur chrono signé sur 100 mètres dans un décathlon, performance qu'il avait déjà réalisée en 2019. Warner est donc en tête avec 1066 points alors que Kevin Mayer est 9e (933) et Van der Plaetsen 17e (850). Les combinards poursuivront avec la longueur et le poids mercredi matin au stade olympique de Tokyo avant d'enchaîner, lors de la session du soir, avec la hauteur et le 400 mètres.