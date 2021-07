"Reviens-nous vite." Sur Twitter, les messages de soutien pullulent. Le petit Britannique est populaire, ça se sent. Et aussi improbable que cela puisse paraître, le robot Pidcock retrouve sa bécane… une petite semaine plus tard. "Il y a six jours, ma clavicule était en 5 morceaux et aujourd’hui, je suis déjà de retour. Le corps humain est fascinant, merci au personnel hospitalier qui m’a remis sur pied. Le train Pidcock a quitté le quai" publie-t-il sur les réseaux sociaux.

Mais pas encore remis entièrement, Pidcock doit faire une croix sur le Tour de Suisse. Un mal pour un bien pour la pépite anglaise qui se focalise donc à fond sur son rêve olympique. Et même si son corps a connu un léger coup d’arrêt, sa motivation, elle, reste intacte. Parce que, à l’image de ses illustres camarades de la new generation, Wout van Aert ou Mathieu van der Poel (pour ne citer qu’eux), Pidcock n’a pas froid aux yeux et pas peur d’affirmer clairement ses objectifs : "Quand j’ai eu le choix entre la course sur route et le VTT, je me suis dit qu’il fallait que j’opte pour le VTT parce que j’avais plus de chances de gagner. Mais après la dernière coupe du monde à Nove Mesto, je me dis que je vais gagner. C’est ce que je vise en tout cas, la médaille d’or."

Le ton est donné. Mais quand il se présente donc sur la ligne de départ à Izu ce lundi matin, les observateurs ne savent pas vraiment où mettre le curseur. Au vu de son pedigree et de son talent qui dégouline, Pidcock fait évidemment partie des favoris, ou a minima des solides outsiders. Mais où en est-il physiquement ? Est-il aussi frais qu’il n’ose l’avouer ? Les questions fusent.

Mais comme d’habitude, c’est le tempérament ultra-offensif du Britannique qui nous livre les derniers éléments de réponse. Juste derrière Mathieu van der Poel au moment de sa chute, Pidcock évite de mordre la poussière (de très peu) et reste dans le sillage du binôme suisse, Flückiger-Schürter. A mi-course environ, le Britannique prend la tête. Il ne la lâchera plus. Flückiger puis Schürter et enfin Valero Serrano, tous doivent s’avouer vaincus.

Pidcock peut lever les bras, il l’a fait. Logique donc qu’il ne trouve pas ses mots au moment de ressasser les émotions des derniers mois. Après plusieurs secondes d’hésitation, il se lance finalement : "Je suis retombé de mon petit nuage. Il y a quelques minutes, les émotions étaient trop fortes. Cela fait seulement un an que c’était mon objectif, je ne veux pas imaginer ce que ça aurait été si ça avait été mon objectif depuis quatre ans. C’était la course presque parfaite. Tout s’est bien passé. J’ai fait quelques erreurs mais tout le monde en a fait. Ma malchance est passée, j’ai eu de la chance" sourit-il, presque naïvement, au micro de Quentin Weckhuysen.

Oui, Pidcock a probablement eu de la chance. Celle d’avoir eu un corps qui s’est remis de ses péripéties à vitesse grand V. Son talent, une fois remis sur pied, a fait le reste.