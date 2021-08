JO Tokyo 2020 : Cynthia Bolingo forfait pour la suite des Jeux Olympiques

Terrible nouvelle pour Cynthia Bolingo. Pas encore remise de sa blessure musculaire aux ischio-jambiers, elle doit déclarer forfait pour l'ensemble des Jeux Olympiques de Tokyo. La Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a confirmé le forfait de Bolingo dans un communiqué dimanche. Elle avait renoncé à la finale du 4x400m mixte in extremis à la suite de cette gêne musculaire. Sa forme physique suscitait des inquiétudes dans le clan belge, même si le COIB se disait plutôt confiant pour la suite dans un communiqué publié il y a trois jours. La Bruxelloise devait s'aligner en 400m féminin et en 4x400m féminin. C'est une immense déception pour elle, qui disputait sa deuxième Olympiade après Rio 2016. C'est aussi un gros coup dur pour la délégation belge.