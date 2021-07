Wout Van Aert ne sera pas champion olympique. Le rouleur belge n’a pas pu faire mieux qu’une sixième place lors du contre-la-montre en ligne mais reste tout de même satisfait de ses Olympiades.

À notre micro, le coureur de la Jumbo-Visma a réagi à sa performance. "Ce n’était pas ma meilleure journée, je n’avais pas de très bonnes jambes. Dans la deuxième partie, j’ai presque eu des crampes dans la côte. En chrono, c’est toujours la vérité des jambes qui parle. Cela ne va pas si les jambes ne sont pas là. Mes efforts lors de la course en ligne ont peut-être joué, je n’ai pas fait ce dont je suis capable et je n’en connais pas la raison."

Malgré la déception, Van Aert quitte le Japon la tête haute. "C’est dommage mais j’ai déjà eu une très bonne médaille samedi donc je ne suis pas déçu. Cela reste un très grand moment dans ma carrière, je dois en profiter et être heureux. Il y a encore une semaine, je finissais le Tour de France avec trois victoires."

Sur le podium, Van Aert a tout de même deux coéquipiers de chez Jumbo-Visma : Primoz Roglic et Tom Dumoulin. "Je suis vraiment heureux pour les gars. Roglic a eu beaucoup de malchance sur le Tour, c’est très bien pour lui de gagner. C’est un bon gars, très gentil et optimiste. Il faut être très fort dans la tête pour arriver ici et gagner après avoir préparé le Tour et être rentré à la maison au bout d'une semaine. Je suis aussi content pour Dumoulin qui a eu une année très difficile. Tout le monde doit être surpris mais c’est mérité."