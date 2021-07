Van Vleuten pense avoir gagné l'or olympique... avant de réaliser qu'elle est 2e - JO Tokyo 2020... Terrible désillusion pour les Pays-Bas et Annemiek van Vleuten dimanche lors de la course en ligne sur route des JO de Tokyo 2020. Grandes favorites, les Néerlandaises ont vu l'or olympique leur filer entre les doigts à cause de la surprenante autrichienne Anna Kiesenhofer, incroyablement médaillée d'or. Celle-ci a en effet profité de la liberté que lui avait laissé le peloton en début de course pour arriver en solitaire devant les favorites. Mais dans une course où les participantes ne pouvaient pas utiliser les oreillettes, l'information n'est pas passée chez tout le monde. Grâce à un beau numéro dans les derniers kilomètres, Annemiek van Vleuten s'est extraite du peloton pour passer la ligne en solitaire. Ignorant que Kiesenhofer avait franchi l'arrivée avant elle, la Néerlandaise a célébré ce qu'elle pensait être un sacre olympique. Une illusion qui aura duré quelques secondes avant que son staff ne lui signale la terrible erreur. Son large sourire a soudain disparu face aux caméras. Il lui faudra sans doute du temps pour se remettre de cet ascenseur émotionnel même si elle pourra se consoler avec la médaille d'argent olympique.