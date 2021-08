Fauchée sur la piste de Tokyo, Lotte Kopecky chute lourdement lors du 'Madison', pas de médaille... Les rêves de médaille de Lotte Kopecky et de Jolien D'Hoore dans l'épreuve du 'Madison' en cyclisme sur piste sont rapidement tombés à l'eau vendredi. Peu avant la mi-course, Kopecky a été victime d'une chute provoquée par une manœuvre hasardeuse d'une Australienne. Incapable d'éviter la Néerlandaise qui avait chuté devant elle (NDLR :les vélos de piste n'ont pas de freins), la coureuse belge a chuté lourdement sur son épaule. Jolien D'Hoore a poursuivi cette course relais le temps que sa partenaire se remette mais la Belgique a fini par en payer les conséquences. Doublées quelques tours plus tard, les Belges ont perdu 20 points au classement du 'Madison' et dit adieu à leurs ambition de médaille. Avant la chute de Kopecky, la Belgique avait paru très fébrile, ne réussissant pas à marquer le moindre point lors des quatre premiers sprints intermédiaires qui attribuaient des points. Sabotées par une seconde chute - cette fois-ci aux responsabilités 100% belges - les championnes du monde de la spécialité en 2017 ont terminé leur course à la 10e place avec - 18 points. Le succès est revenu aux Britanniques Katie Archibald et Laura Kenny, ultra-dominatrices et victorieuses avec 78 points devant le Danemark et le Comité Olympique russe. Quatrième de l'épreuve sur route en ligne, Kopecky essuie une nouvelle désillusion olympique avant de prendre part à l'Omnium dimanche. Pour D'Hoore, c'était tout simplement la dernière course de sa carrière aux Jeux Olympiques. Une bien mauvaise façon de terminer sa carrière sur les vélodromes pour la médaillée d'argent de l'Omnium en 2017.