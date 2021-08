JO Tokyo 2020 – Cyclisme sur piste : le guidon d’un Australien casse en pleine course, grosse chute en poursuite par équipes

Cyclisme sur piste : le guidon d’un Australien casse en pleine course, grosse chute en poursuite... C’est ce qu’on appelle avoir la poisse. Ce lundi marquait le début du cyclisme sur piste aux Jeux Olympiques de Tokyo avec l’épreuve de la poursuite par équipes. Lors des qualifications, l’Australien Alexander Porter a vécu un véritable moment de solitude. Positionné derrière ses trois coéquipiers (Kelland O’Brien, Sam Welsford et Leigh Howard), Porter a soudainement chuté en pleine course. La raison ? Son guidon s’est cassé au pire des moments. Pas de bol pour le double champion du monde de poursuite par équipes (2016 et 2019) qui est sorti de la piste assez énervé. Le coureur de 25 ans a néanmoins eu l’opportunité de recommencer la course avec ses équipiers et d’enregistrer un nouveau chrono. Et cette fois, le guidon était bien en place !