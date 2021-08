JO Tokyo 2020 – Cyclisme sur piste : le Belge Robbe Ghys espère être sur le podium mais déchante rapidement

Le duo belge composé de Kenny De Ketele et Robbe Ghys n’est pas passé loin d’une magnifique médaille dans l’épreuve du Madison en cyclisme sur piste ce samedi. Quatrième au terme des 200 tours de piste, Robbe Ghys, exténué, a d’ailleurs espéré pendant un moment avoir remporté la médaille de bronze.

Grosse déception pour Ghys. Au bout de l’effort, le coureur belge franchit la ligne d’arrivée et s’empresse de demander à son staff s’ils ont réussi ou non à décrocher la médaille de bronze. Malheureusement, Ghys comprend rapidement que la troisième place leur échappe de peu et frappe de rage sur son guidon. Un coup dur pour le duo belge qui a néanmoins réalisé une très belle performance.