Après les filles ce vendredi, place aux hommes dans l’épreuve du Madison en cyclisme sur piste. Notre duo belge masculin a rendez-vous dans le Vélodrome d’Izy à 9h55.

Dans cette course composée de seize binômes, le duo belge sera composé de Kenny De Ketele et Robbe Ghys. De retour aux JO pour la première fois depuis 2008, cette course particulièrement spectaculaire va valoir le détour.

En tout, les coureurs devront disputer 50 kilomètres, soit 200 tours de piste. Concrètement, un membre du binôme sera à chaque fois dans le peloton en train de rouler pendant que son coéquipier se repose. Les coureurs passent le relais dès qu’ils le souhaitent mais doivent bien faire attention puisque des points sont attribués aux quatre premiers binômes tous les dix tours. Le dernier sprint offre deux fois plus de points. Une équipe peut également glaner des points bonus en prenant un tour au peloton.

Attention tout de même aux chutes, très nombreuses dans ce genre d’événement.