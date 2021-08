Record du monde de poursuite pour l'Italie avec un grand Ganna - JO Tokyo 2020 - Cyclisme sur piste... Un Filippo Ganna stratosphérique a permis à l'Italie de réaliser le record du monde de poursuite par équipes en cyclisme sur piste mardi et de qualifier le quatuor italien pour la finale, prévue mercredi. Déçu après sa 5e place lors du contre-la-montre sur route remporté par Primoz Roglic, Ganna a évacué sa frustration sur la piste tokyoïte. En demi-finale face à la Nouvelle-Zélande, le coureur d'INEOS s'est chargé de ramener ses équipiers (Simone Consonni, Jonathan Milan et Francesco Lamon) dans le coup grâce à un relais monstrueux de trois tours et demi en fin de poursuite. Le quatuor italien a stoppé le chrono à 3:42.307, neuf centièmes de mieux que la Nouvelle-Zélande mais surtout nouveau record du monde de la spécialité.