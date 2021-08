JO Tokyo 2020 – Cyclisme sur piste : D’Hoore et Kopecky chassent une médaille sur le 'Madison (LIVE vidéo à 10h15)

Jolien D’Hoore et Lotte Kopecky tenteront d’offrir une sixième médaille à la Belgique dans ces JO de Tokyo 2020 ce vendredi lors de l’épreuve du 'Madison' en cyclisme sur piste. Une course à suivre en direct vidéo à partir de 10h15.

Le 'Madison', également nommé 'course à l’Américaine', est une course relais disputée sur la distance de 30 km. Le duo victorieux sera celui qui aura accumulé le plus de points lors des sprints intermédiaires pour autant qu’il ait réalisé plus ou autant de tours que ses adversaires.

Quatrième de l’épreuve en ligne sur route, Kopecky aura une première occasion de se consoler ce vendredi avant de prendre part à l’Omnium dimanche. D’Hoore va quant à elle disputer son ultime course olympique, elle qui avait remporté le bronze sur l’Omnium à Rio en 2016.

Kopecky et D’Hoore ont été championnes du monde du 'Madison' en 2017. Dans un bon jour, les deux meilleures Belges actuelles du cyclisme version féminine peuvent se mêler à la course au podium.