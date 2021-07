JO Tokyo 2020, cyclisme : Primoz Roglic champion olympique, Wout Van Aert seulement sixième, Remco Evenepoel neuvième

Primoz Roglic est champion olympique ! Après un Tour de France marqué par une terrible chute, le Slovène retrouve le sourire en remportant le contre-la-montre individuel devant Tom Dumoulin et Rohan Dennis. Côté belge, c’est la soupe à la grimace. Longtemps en course pour une médaille, Wout Van Aert doit se contenter de la 6e place alors que Remco Evenepoel se classe 9e.

Premier favori à s’élancer, Remco Evenepoel est parti tranquillement en pointant à 11 secondes du temps de référence de Hugo Houle. Mieux parti que le Canadien, le Belge parvient à lui passer devant et termine avec le premier temps de référence. Seulement quelques minutes plus tard, le Belge doit s’incliner devant Rigoberto Uran qui semble avoir parfaitement géré sa course. Il comprend directement qu'il ne peut pas espérer une démaille au vu des noms qui doivent encore s'élancer.

Lorsque les autres favoris démarrent, une tendance se dégage assez rapidement. Après 15 kilomètres, Primoz Roglic prend les devants, dans la même seconde que Wout Van Aert, devant Filippo Ganna, Stefan Küng, Tom Dumoulin et Rohan Dennis. Les espoirs sont de courte durée pour notre compatriote. Quinze kilomètres plus tard, il recule à la sixième place, à plus d’une minute de son coéquipier slovène.

Impérial, Roglic fonce vers la victoire alors que ses poursuivants se battent pour les deux autres accessits. Le Slovène s’impose finalement avec un peu plus d’une minute d’avance sur Dumoulin et Dennis. Küng échoue au pied du podium pour 40 centièmes de seconde, Ganna pour moins de deux secondes. Wout Van Aert termine sixième à 1'40", Evenepoel est neuvième à 2'17".

La délégation belge sera sans doute déçue des résultats du jour qui démontrent l'importance de la fraîcheur. Roglic n'avait plus couru depuis son abandon du Tour de France alors que Tom Dumoulin a repris la compétition au mois de juin et n'a pas participé au Tour, tout comme Rohan Dennis. Ces JO resteront tout de même marqués par la très belle deuxième place lors de la course en ligne.