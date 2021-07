JO Tokyo 2020, cyclisme : Gérard Bulens : "La défaite de Van Aert va le rendre plus humain"

Après la victoire de Primoz Roglic lors du contre-la-montre individuel, notre consultant Gérard Bulens est revenu sur la course du jour et évoque les prestations des Belges.

Concernant la victoire de Roglic, Bulens est admiratif. "Je ne suis pas surpris de sa victoire, il avait une revanche à prendre dans le chrono et au niveau de ses prestations. La différence avec ses adversaires est très impressionnante. À mon avis, il a réalisé une préparation très spécifique. Il s’est montré le plus grimpeur de tous ceux auxquels il s’est opposé."

Par contre, notre consultant a été étonné par la deuxième place de Dumoulin. "Dumoulin est une grosse surprise pour moi. On n’avait pas imaginé qu’il avait perdu ses qualités. La fraîcheur était très importante, il s’est très bien préparé et s’est prouvé qu’il avait encore le niveau. Qui sait, un grand tour est peut-être encore à sa portée."

►►► À lire aussi : Remco Evenepoel, 9e du chrono : "encore quelques pas à faire pour lutter à nouveau avec le vrai top"

►►► À lire aussi : Wout Van Aert après sa 6e place au chrono "J’ai presque eu des crampes dans la côte"

Concernant les Belges, l’ancien directeur sportif n’est pas spécialement surpris par les résultats des Belges et reste heureux de leurs performances. "Remco est encore en plein retour à la compétition, un an après sa fracture du bassin. Il doit remettre pas mal de choses en ordre au niveau de la force et repartira plus fort d’ici mentalement. Il n’a que 21 ans. Le passage de Wout au Japon était réussi dès samedi. Les supporters attendent toujours plus. Je comprends qu’on puisse l’imaginer en vainqueur après les deux dernières étapes remportées sur le Tour et une course en ligne ici sur laquelle il était le plus fort. Le fait de ne pas avoir réussi à monter sur le podium va le rendre plus humain pour ses détracteurs qui se demandent comme il fait pour maintenir aussi longtemps ce niveau."