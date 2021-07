JO Tokyo 2020, cyclisme : Bradley Wiggins "Wout Van Aert peut gagner la médaille d’or"

Qui sera champion olympique de chrono ? La question est sur les lèvres de toutes les spécialistes qui se mouillent pour donner leur pronostic. Bradley Wiggins, ancien vainqueur du Tour de France s’est arrêté à notre micro pour donner son avis sur la question.

Le Britannique considère Wout Van Aert comme un candidat à la médaille. "Van Aert est l’un des favoris, si ce n’est le favori. Que ne peut-il pas faire ? Il a prouvé que c’était le cycliste le plus diversifié du peloton à l’heure actuelle. Ce qu'il a fait sur le Tour de France était très spécial, c’est le premier depuis Eddy Merckx à remporter un chrono, un sprint et une étape de montagne sur le même Tour, c’était le coureur le plus fort. Il est incroyable, c’est un plaisir de le voir. S’il récupère bien, ce dont je suis sûr, nous pourrions voir quelque chose de vraiment spécial aujourd’hui. Il peut gagner la médaille d’or."

Wout Van Aert sera l’un des plus grands cyclistes de l’histoire

Pour l’ancien cycliste de l’équipe Sky, le principal concurrent de Van Aert est Filippo Ganna qui pourrait profiter de sa fraîcheur, lui qui n’a pas disputé le Tour. Concernant Remco Evenepoel, Wiggins est plus mesuré au vu des récents événements. "J’étais surpris qu’il ne soit pas meilleur dans la course en ligne. On ne peut pas mettre trop de pression sur lui quand on voit qu’il a gagné le tour de Belgique et le niveau auquel il a été au Giro après son crash et tout ce qu’il a traversé les 9 derniers mois. Ce sont ses premiers JO et c’est difficile d’être dans une équipe qui a déjà Wout Van Aert."