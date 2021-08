JO Tokyo 2020 – Cross-Country : une cavalière thaïlandaise chute dans l’eau la tête la première

Cross-Country : une cavalière thaïlandaise chute dans l'eau la tête la première - JO Tokyo 2020... Les cavaliers engagés dans le concours complet d'équitation abordaient la deuxième épreuve des trois qui sont au programme aux JO de Tokyo 2020 ce dimanche. Après avoir enregistré leurs premiers points lors du dressage, c'était dans l'épreuve de cross-country que les cavaliers devaient se distinguer. Une compétition spectaculaire et forcément risquée... La Thaïlandaise Arinadtha Chavatanont en a fait les frais en chutant tête la première dans l'eau sur le 4e obstacle du parcours. Une chute malheureuse qui est synonyme d'élimination pour Chavatonont qui n'a pas pu terminer son parcours et qui ne peut plus prendre part à la troisième épreuve, le concours de saut d'obstacles prévu lundi.