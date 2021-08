JO Tokyo 2020 : une pentathlonienne brésilienne chute à 2 reprises et se fait écraser par son... La Brésilienne Ieda Guimaraes a vécu un véritable calvaire ce vendredi en pentathlon moderne aux Jeux Olympiques de Tokyo. Lors de la troisième épreuve, le saut d’obstacles en équitation, Guimaraes ne s’est visiblement pas entendu avec son cheval. Après avoir disputé les épreuves d’escrime et de natation, place à l’équitation avec un parcours de saut d’obstacles. Au menu, au moins un obstacle double et un triple à franchir. La particularité de cette épreuve ? Les athlètes ne montent pas leur propre cheval. En effet, le cheval est tiré au sort et les participantes n’ont que 20 minutes pour faire connaissance avec leur compagnon du jour. Une règle particulière (et dangereuse ?) qui amène forcément à des accidents. Ieda Guimaraes, 20 ans, et son cheval s’apprêtent à franchir un obstacle… mais l’animal dit "non" et refuse de sauter. Première frayeur pour la Brésilienne qui tombe au sol. L’athlète n’abdique pas et remonte à cheval. Le deuxième essai est presque bon jusqu’à ce que Ieda perde son équilibre et chute à nouveau. Le cheval continue alors sa course et écrase involontairement Ieda Guimaraes qui reste à terre quelques instants sans bouger. Plus de peur que de mal puisque la Brésilienne se relève et quitte le parcours sans difficulté.