JO Tokyo 2020 : Casse en quarts, Osaka éliminée, les 10 infos à ne pas manquer de cette quatrième nuit

Judo -81kg : Matthias Casse - Adrian Gandia - JO Tokyo 2020 - Judo -81kg - 27/07/2021 L’heure de Matthias Casse a sonné dans ces JO de Tokyo 2020 ! Le judoka belge entre en lice dans la catégorie des -81 kg lors du tournoi olympique de judo. Champion du monde en titre, champion d’Europe 2019 et vainqueur du Masters (2019), le Judoka anversois veut ajouter un sacre olympique à son palmarès pour boucler la boucle. Pour son entrée en lice dans le tournoi, Casse tombe sur un Portoricain très motivé. Gandia rentre très bien dans le combat et est tout près de réaliser un Ippon synonyme d’élimination pour Casse après quelques secondes seulement. C’est finalement un waza-ari pour le Portoricain mais Casse réagit directement et réalise un waza-ari à son tour. Gandia reçoit ensuite une pénalité. Le judoka de Porto Rico est agressif et met en difficulté Casse qui doit déjà puiser dans ses réserves pour passer ce premier tour. A 1 minute 40 de la fin, le Portoricain reçoit une deuxième pénalité. Ce premier combat à tout d’un piège et Casse doit passer par le Golden Score. Mais le Belge est à l’aise dans ce Golden Score et remporte ce combat sur Ippon après 29 secondes.