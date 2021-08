JO Tokyo 2020 - canoë : Bisous, tétine, la célébration savoureuse du médaillé de bronze en canoë sprint

Fernando Pimenta a terminé troisième de la course en canoë sprint (1000m). Le kayakiste portugais a terminé derrière les Hongrois Kopasz (or) et Varga (argent). Arrivé avec un dixième de seconde d'avance sur l'Allemand Schopf, il a pu laisser éclater sa joie, en apportant au Portugal sa troisième médaille depuis le début de cette olympiade. Arrivé sur le podium, il a fait le show : il a d'abord embrassé le podium avant d'y grimper, puis de s'emparer d'une tétine pour la mettre en bouche. Un geste qu'on peut raisonnablement imaginer destiné à sa famille. Déjà médaillé d'argent à Londres en 2012, il empoche donc sa deuxième médaille olympique neuf ans plus tard à Tokyo. Ca valait bien un gros bisou.