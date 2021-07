JO Tokyo 2020 : Caeleb Dressel, au départ d’une source thermale… et d’un couloir vide

A 19 ans, avec ses mensurations à 1,88 m et 86 kg, Dressel la ramène moins que ses acolytes. Mais il sera aussi une deuxième fois médaillé d’or au Brésil pour sa participation au relais 4x100 4 nages… et finira 6e de la finale olympique du 100 libre remportée (forcément) par Phelps. Juste devant qui ? Devant.... notre Pieter Timmers. L’Anversois est demeuré aux premières loges : quand Timmers nage la toute dernière course de sa carrière, en novembre dernier à Budapest, il termine 4e, loin derrière un certain… Caeleb Dressel.

Le 7 août 2016, Caeleb Dressel est à une semaine de fêter ses 20 ans. On n’a pas tous les jours 20 ans. Mais ce jour-là, dans la piscine olympique de Rio, on ne parle que du Kid de Baltimore : Michael Phelps ajoute une breloque dorée à son impressionnante collection olympique. Le Team USA vient de gratter le relais 4x100 m nage libre… mais c’est aussi à ce gamin de Green Cove Springs (Floride) que Phelps doit sa nouvelle médaille. Caeleb Dressel est un starter-éclair : c’est lui qui, tel une bombe, a jailli du plot pour, deux longueurs de bassin plus loin, céder le relais à son illustre ainé, deuxième nageur dans l’ordre de l’estafette ricaine. Comme un passage de témoin...

Car depuis Rio, le Floridien (âgé aujourd’hui de 24 ans) a fait le vide autour de lui : 13 fois sacré champion du monde en 2017 (Budapest déjà) puis 2019 (Gwangju), il a repris la lignée de Phelps. C’est lui, le nouveau Phelps ? Il s’en défend : " J'adore Michael, c'est un sacré mec et un fameux leader. Mais moi, je ne veux pas être une star : je veux juste nager. Nager vite, oui, mais surtout simplement nager : ce que j’aime par-dessus tout, c’est juste moi et l’eau... "

Un trou noir classique chez les nageurs au long cours : Phelps est passé par là, Lochte, Popov, Gross , tous avant lui. Puis, comme dans les contes pour enfants, ou ces histoires qui épousent si bien l’American Dream, Dressel reviend plus fort. Désormais, il ne nage plus pour les autres ou pour nourrir l’image que les autres façonnent de lui : il nage pour lui. Il ferme son compte Instragram, il coupe son téléphone. Et retrouve ces fameuses sensations qu’il ne ressent qu’avec l’eau chlorée. Sa fidèle amie.

Jusqu’à l’overdose : en 2013, au retour du Mondial Juniors où il a encore bouffé six fois du métal, il craque. Face aux attentes démesurées du public, scruté sur les réseaux sociaux, Caeleb Dressel plaque tout : six mois sans piscine, des séances à gogo chez le psy du sport, il ne veut plus entendre parler de bassins et de ces innombrables longueurs à compter les carrelages du fond.

" La raison pour laquelle je nage n’a rien à voir avec la natation " déclare-t-il à L’Equipe. " C’est le défi qu’elle représente pour mon corps et ma tête, pour avancer dans tous les domaines de la vie. C’est pour cela que je respecte l’eau : nager vite est sympa, mais ce n’est pas tout. La natation m’a appris à me connaître, elle m’a fait vivre des moments sombres et des hauts très hauts. C’est cela qu’on apprend du sport. "

Dressel aime la solitude. Il pratique la randonnée, il se retranche dans des lectures dont il annote soigneusement les pages. Son épaule gauche, largement tatouée, arbore l’aigle américain, un ours… et un alligator, emblème de son club de natation. Mais aussi un verset biblique faisant l’éloge du travail et de la patience. Avant chaque course, il se signe longuement. Et arbore ce bandana bleu, en hommage à sa prof de calcul décédée… et dont la classe au lycée lui apportait " calme et sérénité ".

Son prénom est tiré de l’Ancien Testament, inspiré par l’un des fidèles de Moïse ayant marché vers la Terre Promise. Littéralement " celui qui est orienté par son cœur ", Caeleb Dressel partage avec le cycliste australien… Caleb Ewan des qualités innées d’explosivité et de sprint. Nageur plus puissant que technique, doté aux mains et aux pieds de grandes paluches idéales pour la nage papillon, Dressel impose son départ supersonique qui, forcément, fait aussi merveille en petit bassin. " La course est déjà finie au moment où Caeleb touche l’eau… " dit Bob Bowman, le coach de Phelps, à propos de la mise sur orbite de Dressel.