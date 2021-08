JO Tokyo 2020 : "C’est toujours la même chose", l’énorme déception des Belgian Tornados encore au pied du podium olympique

Pour la troisième fois en quatre finales olympiques, les Belgian Tornados ont terminé à la quatrième place. Une nouvelle médaille en chocolat qui fait mal. La course a été belle, le chrono – un nouveau record de Belgique – fabuleux, mais tout cela n’occulte pas le résultat et l’immense déception des relayeurs.



"On va toujours de plus en plus vite. On est régulier. Et on n’est jamais récompensé", résume Kevin Borlée. "Après c’est le sport, c’est comme ça. On donne chaque fois le maximum. On ne peut rien faire de plus. On a eu une saison difficile. Les gens à l’extérieur qui pensent qu’on n’y arrivera pas. Nous, on travaille. On a tout fait pour être en forme ici, on l’a fait. Je me blesse en début de semaine… Y en a marre. C’était la course contre la montre pour essayer de me remettre sur pied. Je suis à deux doigts de pas courir aujourd’hui. C’est frustrant. Quand on regarde dans l’histoire, à tous les coups ce chrono nous vaut une médaille, c’est comme ça. Le sentiment que j’ai eu à mes premiers Jeux, c’était l’euphorie. Quand on vient pour la quatrième fois, on vient pour autre chose. Bien sûr l’objectif était de ramener une médaille. Malheureusement, on est passé à côté".



"C’est la tristesse qui prédomine", enchaîne Dylan Borlée. "Il y a Jo qui est blessé. C’est une grande force d’être avec ses frères, mais c’est aussi une faiblesse. C’est fort de gagner ensemble, c’est dur de perdre ensemble. Pas seulement avec mes frères, aussi avec le reste du groupe. On est très soudé. Je suis fier du groupe. On se bat tous les jours pour atteindre nos rêves. Maintenant, c’est difficile d’arriver 4e aux Jeux encore une fois. Même avec un chrono magnifique. Il faut savoir s’incliner avec beauté. On ne peut pas en vouloir à ceux qui sont devant. Ils ont été incroyables. Les Tornados ne sont pas finis, j’aime bien dire ça. Mais c’est vrai, on va continuer à se battre".