JO Tokyo 2020 - Boxe : Disqualifié, un Français refuse de quitter le ring : "C'est un vol devant le monde entier"

La boxe olympique continue de soulever des frustrations. Laissée à l'appréciation des juges, certaines phases litigieuses suscitent des interprétations dont les conséquences peuvent être catastrophiques. Mourad Aliev l'a appris, dit-il, à ses dépens. Le boxeur français était engagé face au Britannique Frazer Clarke dans son quart de finale olympique mais a été disqualifié. La raison invoquée par les juges : une série de coups de tête de la part du Français. Dans le clan français, on réfute cette notion de coups de tête. John Dovi, l'entraîneur national de l'équipe de France précise que les juges ont revu le combat et n'ont trouvé aucune erreur... mais ne peuvent faire machine arrière.

"C'est du vol, j'aurais pu ramener au moins une médaille de bronze mais ils me volent devant le monde entier", peste Mourad Aliev au micro de France Télévisions. Dégoûté, il a refusé de quitter le ring, et s'est assis au bordpour un sit-in en guise de protestation. "C'est pour ça que j'essaie de rester. Je me suis toujours battu contre les injustices, et là, aujourd'hui, je subis une injustice." Neuf ans après la disqualification injuste d'Alexis Vastine, l'équipe française de boxe fait à nouveau la triste expérience de la loi des juges.