JO Tokyo 2020 : Benoot et Vansevenant prêts à travailler pour leurs leaders

Tiesj Benoot et Mauri Vansevenant complètent la sélection belge pour la course cycliste en ligne avec Greg Van Avermaet, Wout van Aert et Remco Evenepoel. Sélectionnés pour leurs qualités de grimpeurs au regard du parcours qui affiche près de 5.000 mètres de dénivelé positif, ils devront se mettre au service des deux derniers, leaders désignés.

Si Benoot a abandonné lors de la 11e étape du Tour de France, le Gantois de 27 ans a assuré qu'il était fin prêt. "J'ai pris du repos pour me régénérer. J'ai eu trois jours d'entraînements intensifs à Malaga la semaine dernière. Nous avons deux favoris au titre, ce qui est unique pour un pays comme la Belgique. Les trois autres devront les soutenir du mieux possible jusque dans le final."

Benoot, 27 ans, a reconnu mercredi le parcours pour la première fois. "Il est très dur et le Mikuni Pass est une montée abrupte et compliquée, surtout avec la température et l'humidité. Peu de coureurs le grimperont ensemble", a-t-il prédit.

De son côté, Mauri Vansevenant s'attend à une course éreintante. "Le parcours est sélectif, surtout avec la chaleur qui va nous accabler pendant six heures. Je pense que des choses imprévues peuvent survenir", a lancé le natif d'Ostende, 22 ans, qui estime que le parcours lui convient. "La température n'est pas à mon avantage. Mais ce sera de toute façon dur."

Vansevenant a confiance en ses leaders que sont Evenepoel et Van Aert. "Ils sont en bonne condition, tout est possible. Remco s'est parfaitement acclimaté et Wout a disputé un Tour duquel il n'a pu sortir que meilleur. Nous avons deux cartes, on espère pouvoir concrétiser."

Le talentueux pensionnaire de la formation Deceuninck-Quick Step marche dans les pas de son père Wim, qui a représenté la Belgique à Athènes en 2004. "C'est une expérience incroyable d'être ici. Il y a de fortes chances que je ne participe plus jamais aux JO car il faut être en très bonne forme et que le parcours vous convienne. J'essaye de profiter au plus possible de ma présence au Japon."