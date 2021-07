JO Tokyo 2020, Belgian Cats : quand la réalisation confond les drapeaux belge et allemand pendant... Les Belgian Cats effectuent ce mardi leur entrée dans le tournoi olympique de basket face aux Australiennes. Le début de rencontre a été marqué par une petite erreur de la réalisation qui s’est emmêlée les pinceaux avec les drapeaux. Les joueuses belges sont alignées, prêtes à entonner l’hymne national en chœur. Alors que la Brabançonne retentit dans le stade, la réalisation nous montre le drapeau de… l’Allemagne à la place du drapeau belge. Pour information, les lignes du drapeau de la Belgique sont verticales et non horizontales. De plus, les couleurs ne sont pas dans le même ordre. Consciente de son erreur, la réalisation a fini par trouver le bon drapeau. Allez, c’est pardonné !