Quand deux hommes de ménage nettoient le parquet en plein jeu - Jeux olympiques Tokyo 2020 -... La Slovénie s'est qualifiée ce jeudi pour les quarts de finale du tournoi de basket. Si l'équipe européenne s'est tranquillement imposée face au Japon pour se deuxième rencontre, on n'est pas passé loin d'un accident hors du commun. Alors que le Japon est en phase offensive, deux membres du personnel en profitent pour passer un rapide coup de serpillière dans la raquette japonaise. Problème : la Slovénie lance un contre supersonique qui prend les deux hommes de court. Ils doivent rapidement quitter le terrain et sont tout proches de gêner les champions d'Europe 2017. Ceux-ci n'ont finalement pas été dérangés et ont même inscrit un superbe dunk sur l'action.