On ne le dira jamais assez : bien faire ses lacets, c’est important. Et c’est d’autant plus vrai en demi-finale du tournoi de basket aux JO 2020 contre l’Australie. Le message n’était pourtant pas bien passé à Devin Booker, l’arrière de la Team USA, qui s’est offert une petite glissade après avoir perdu sa chaussure sur le parquet. L’arbitre a rapidement stoppé le jeu pour permettre au joueur des Phoenix Suns de se rechausser, au grand dam des Australiens, qui venaient de récupérer le ballon.