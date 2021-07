JO Tokyo 2020, Basket 3x3 : Vervoort inconsolable, "quand on va si loin, on veut une médaille" -... La quatrième place de la Belgique en Basket 3x3 s'est traduite par beaucoup de frustration dans le chef de Thibaut Vervoort, véritable leader de l'équipe belge et auteur de plusieurs paniers sensationnels durant le tournoi. Battus par la Lettonie en demi-finale puis la Serbie en finale pour le bronze, les Lions sont passés tout près de l'exploit. C'est néanmoins avec beaucoup d'amertume dans ses propos que Vervoort a réagi à notre micro. "Cela fait mal. Contre la Serbie on devait jouer le mieux possible et on s'est raté. Je pense qu'on était fatigué. Tout le monde dit que c'est bien cette 4e place mais quand tu vas si loin aux Jeux Olympiques tu veux la médaille. Ca fait mal. On a eu deux chances face aux deux meilleures équipes du monde mais on a raté cette chance. Pour le moment je n'ai pas les mots, c'est vraiment difficile", a déclaré Vervoort. Le basketteur belge mettra du temps à digérer cette 4e place mais est tout de même fier du chemin parcouru. "On jouait pour nous-mêmes mais également pour les gens en Belgique. Cela aurait été bien (de ramener une médaille) pour remonter un peu le moral après ce qu'il s'est passé à Liège avec les inondations. On s'excuse de ne pas avoir eu de médaille. Ce sport n'était pas encore connu en Belgique. L'objectif est désormais le championnat d'Europe en septembre à Paris puis celui du monde en Belgique en 2022 avant de penser aux JO de Paris." Et de conclure : "Merci aux gens de nous avoir supporté. Ca fait du bien de voir que la Belgique est derrière nous. C'est grâce à ces gens si nous avons fait un tournoi pareil."