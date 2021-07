Les basketteurs belges de 3x3 pourront avoir de gros gros regrets ce samedi soir. En début de journée, ils avaient pourtant créé l'exploit en venant à bout du vice-champion du monde letton au bout du suspense et grâce à deux banderilles de loin du jeune Thibaut Vervoort (23 ans) : 21-20.

Galvanisé par cette victoire de prestige, le quatuor belge avait une occasion en or de confirmer en affrontant le Japon, pays hôte et tombeur de la Roumanie quelques heures plus tôt (20-8). Et malgré un excellent début de match qui aurait dû les propulser vers une victoire facile (11-5 à 5 minutes du terme), les Belges se sont écroulés, encaissant plusieurs points capitaux en toute fin de match et étant finalement contraints à disputer d'irrespirables prolongations (la première équipe qui inscrit deux points gagne la partie). Et s'ils ont, là-aussi, eu de nombreuses possibilités pour tuer le match, ils ont balbutié leur basket au pire des moments pour finalement s'incliner douloureusement, 18-16.

"Gagner contre la Lettonie, c'est génial, ça nous regonfle à bloc. Mais ce n'est pas fini pour aujourd'hui, si on perd contre le Japon, cette victoire contre les Lettons n'aura plus aucune importance" confiait Vervoort après la rencontre face à la Lettonie. Il ne croyait pas si bien dire, après une journée de compétition, les Belges ne savent probablement plus vraiment où donner de la tête. Soit être fiers de cet exploit face à la Lettonie, soit regretter les nombreuses tentatives ratées face au Japon. Quelque chose nous dit que c'est vers la 2e option que pencheront les esprits noir jaune rouge ce samedi soir.